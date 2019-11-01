Захарова заявила о попытках НАТО дестабилизировать ситуацию на Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО пытается обострить ситуацию на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По мнению представительницы российского МИД, альянс в очередной раз пытается предъявить Москве ни чем не обоснованные претензии и обвинения.
»[Представители НАТО] пытаются переиначить внутриукраинский конфликт, подавая его как конфликт с Россией», — заявила Захарова.
Спикер МИД также отметила, что альянс игнорируют усилия, которые предпринимаются в рамках контактной группы по урегулированию в Донбассе.
«Его шаги способствуют повышению градуса напряженности, в том числе путем обещаний украинцам того, что «НАТО всегда будет на вашей стороне», — подчеркнула Захарова.
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