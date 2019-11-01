Захарова заявила о попытках НАТО дестабилизировать ситуацию на Украине

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО пытается обострить ситуацию на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению представительницы российского МИД, альянс в очередной раз пытается предъявить Москве ни чем не обоснованные претензии и обвинения.

»[Представители НАТО] пытаются переиначить внутриукраинский конфликт, подавая его как конфликт с Россией», — заявила Захарова.

Спикер МИД также отметила, что альянс игнорируют усилия, которые предпринимаются в рамках контактной группы по урегулированию в Донбассе.

«Его шаги способствуют повышению градуса напряженности, в том числе путем обещаний украинцам того, что «НАТО всегда будет на вашей стороне», — подчеркнула Захарова.

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