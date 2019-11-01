На Украине депутатов лишат зарплаты за прогулы
close
На Украине вступил в силу закон о санкциях для народных депутатов за прогулы, сообщает «112 Украина».
Согласно нормам закона, при пропуске более чем 30% голосований в сессионном зале или больше половины заседаний своего комитета за месяц без уважительной причины депутаты останутся без возмещения расходов, связанных с исполнением обязанностей.
Зарплату за пленарные заседания народные депутаты будут получать лишь при условии участия минимум в 70% голосований Рады.
В начале заседания депутаты должны будут проходить процедуру регистрации. В случае опоздания на регистрацию, но участия в голосовании, присутствие депутата будет зачтено.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Депутата Рады довели до слез
— Новый состав Рады впервые снял неприкосновенность с депутата