На Украине депутатов лишат зарплаты за прогулы

На Украине вступил в силу закон о санкциях для народных депутатов за прогулы, сообщает «112 Украина».

Согласно нормам закона, при пропуске более чем 30% голосований в сессионном зале или больше половины заседаний своего комитета за месяц без уважительной причины депутаты останутся без возмещения расходов, связанных с исполнением обязанностей.

Зарплату за пленарные заседания народные депутаты будут получать лишь при условии участия минимум в 70% голосований Рады.

В начале заседания депутаты должны будут проходить процедуру регистрации. В случае опоздания на регистрацию, но участия в голосовании, присутствие депутата будет зачтено.

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