Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса

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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после завершения боевых действий в Донбассе Россия должна выплатить репарации Украине, сообщает ТАСС.

В эфире украинского телеканала министр назвал Россию страной-агрессором и сказал, что вопрос о вложении средств Украины в восстановление региона следует решать только после выплаты репараций.

Он считает, что деньги на восстановление региона Украине должна выделить Россия.

Кроме того, Криклий считает недопустимым взимание с граждан Украины средств на восстановление неподконтрольных территорий.

Возможные затраты на будущее восстановление региона министр не назвал.

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