Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после завершения боевых действий в Донбассе Россия должна выплатить репарации Украине, сообщает ТАСС.
В эфире украинского телеканала министр назвал Россию страной-агрессором и сказал, что вопрос о вложении средств Украины в восстановление региона следует решать только после выплаты репараций.
Он считает, что деньги на восстановление региона Украине должна выделить Россия.
Кроме того, Криклий считает недопустимым взимание с граждан Украины средств на восстановление неподконтрольных территорий.
Возможные затраты на будущее восстановление региона министр не назвал.
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