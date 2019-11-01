Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после завершения боевых действий в Донбассе Россия должна выплатить репарации Украине, сообщает ТАСС.

В эфире украинского телеканала министр назвал Россию страной-агрессором и сказал, что вопрос о вложении средств Украины в восстановление региона следует решать только после выплаты репараций.

Он считает, что деньги на восстановление региона Украине должна выделить Россия.

Кроме того, Криклий считает недопустимым взимание с граждан Украины средств на восстановление неподконтрольных территорий.

Возможные затраты на будущее восстановление региона министр не назвал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Зеленский анонсировал разведение сил в Петровском

Россия попросила мир помочь Украине развести силы в Донбассе

Зеленский раскрыл условия достижения мира в Донбассе