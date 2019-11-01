Трамп предложил зачитать стенограмму разговора с Зеленским в прямом эфире

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Президент США Дональд Трамп заявил, что думает о том, чтобы зачитать стенограмму телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским в прямом эфире, как это делал в свое время президент Франклин Рузвельт, сидя у камина. Об этом сообщает телеканал Foxnews.

Переговоры украинского и американского лидера состоялись 25 июля.

«В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, у камина, и провести беседу в прямом эфире», — сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, люди должны услышать слова из стенограммы.

В 1930-40-х годах бывший президент США Франклин Рузвельт выступал в серии неофициальных радиопередач, которые впоследствии назвали «общением у костра».

Таким образом он пытался заручиться поддержкой американцев, быть ближе к ним, а также информировал их о ходе Второй мировой войны.

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