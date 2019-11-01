Фото Зеленского и Столтенберга рассмешила пользователей соцсетей
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Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
На фотографии Зеленский стоит перед сидящим за столом генсеком НАТО.
Некоторые пользователи сравнили президента Украины с официантом, принимающим заказ у клиента, другие — со школьником перед учителем, а третьи увидели на фото босса и подчиненного.
Встреча украинского лидера и генсека НАТО состоялась в рамках визита Столтенберга на Украину.
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