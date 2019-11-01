Трамп объяснил причину смены места «прописки»

Президент США Дональд Трамп объяснил причину смены места регистрации. Об этом он написал в Twitter.

Он заявил, что подал «декларацию о местожительстве», поменяв Нью-Йорк на Флориду, из-за плохого отношения к нему политиков в городе.

Американский лидер отметил, что платит миллионы долларов налогов Нью-Йорку, однако с ним «обращались очень плохо политические лидеры как города, так и штата».

Трамп подчеркнул, что ему нелегко далось решение о переезде в штат Флорида, но он посчитает его верным для всех причастных. Президент подчеркнул, что его решение не повлияет на жителей Нью-Йорка.

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