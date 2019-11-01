Трамп сменил место прописки

Президент США Дональд Трамп поменял место регистрации, покинув Нью-Йорк. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что американский лидер считался коренным жителем Нью-Йорка, однако теперь он переехал в свое имение Мар-а-Лаго на юге штата Флорида.

Уточняется, что вместе с Трампом «декларацию о местожительстве» подала и первая леди США Меланья Трамп. Кроме того, дополнительными адресами проживания указаны Белый дом и гольф-клуб в штате Нью-Джерси.

По данным СМИ со ссылкой на источник из окружения президента, причиной переезда стал налоговый вопрос.