Офис Зеленского отказался публиковать стенограмму разговора с Трампом
Офис президента Украины Владимира Зеленского ответил отказом на запрос публикации стенограммы переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.
Причиной отказа указано, что законодательство Украины не предусматривает порядок публикации стенограмм телефонных разговоров президента страны с иностранными коллегами, а также ознакомления с их содержанием лиц, не являвшихся участниками мероприятия.
Ответ офиса президента был опубликован депутатом Алексеем Гончаренко, он также написал на своей странице в Facebook, что публикация стенограммы помогла бы закончить все разговоры на эту тему.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Стало известно о пробелах в расшифровке разговора Трампа и Зеленского
— Белый дом отрицает требование Трампа к Зеленскому оказать «услугу за услугу»