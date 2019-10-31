Офис Зеленского отказался публиковать стенограмму разговора с Трампом

Офис президента Украины Владимира Зеленского ответил отказом на запрос публикации стенограммы переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

Причиной отказа указано, что законодательство Украины не предусматривает порядок публикации стенограмм телефонных разговоров президента страны с иностранными коллегами, а также ознакомления с их содержанием лиц, не являвшихся участниками мероприятия.

Ответ офиса президента был опубликован депутатом Алексеем Гончаренко, он также написал на своей странице в Facebook, что публикация стенограммы помогла бы закончить все разговоры на эту тему.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Стало известно о пробелах в расшифровке разговора Трампа и Зеленского

Белый дом отрицает требование Трампа к Зеленскому оказать «услугу за услугу»

Помпео: Вашингтон не пытался давить на Киев