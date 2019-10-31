Асад назвал Трампа лучшим президентом

Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА «Новости».

В интервью сирийским государственным телеканалам Асад заявил, что Трамп является лучшим не из-за хорошей политики, а из-за того, что прямо заявляет о своих целях, в том числе о желании получить контроль над нефтяными месторождениями.

«Он наиболее прозрачен», — пояснил свое высказывание президент Сирии.

Он также назвал президентов США в целом преступниками, которым удается получать Нобелевскую премию мира, реализуя интересы лобби.

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