Палата представителей приняла резолюцию, начинающую импичмент Трампа
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Палата представителей конгресса США большинством голосов признала резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».
Об этом заявила спикер палаты Ненси Пелоси.
За резолюцию, которая прописывает правила проведения процедуры импичмента, проголосовали 232 члена палаты, против – 196.
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