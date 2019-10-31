США намерены ввести санкции против Испании

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Власти США рассматривают возможность ввести санкции в отношении Испании за поддержку действующего руководства Венесуэлы, сообщает Bloomberg.

По данным источника, под санкции могут попасть Центральный банк Испании и несколько других структур.

Подробности инициативы не приводятся.

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