Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за секс-скандал

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуги народа» Богдан Яременко написал пост с извинениями в адрес своих детей, жены, фракции и президента Владимира Зеленского относительно его недавней переписки в рабочее время с проституткой. Об этом сообщает «Страна.ua».

Изначально парламентарий заявил, что сообщения были фальшивыми.

Как отмечается, Яременко заставил извиниться хакер известный под ником «Джокер».

На протяжении некоторого времени он переписывался с депутатом под видом генпрокурора Украины Руслана Рябошапки.

От его имени хакер посоветовал Яременко удалить свой пост об «фальшивости» переписки и принести извинения фракции и президенту.

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