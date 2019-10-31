Песков отреагировал на появление характеристики КГБ на Путина
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает естественным высокий интерес, проявляемый народом к фактам и документам из прошлого главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
«Да, считаем закономерным такой интерес», — отметил Песков.
Так он прокомментировал появление в экспозиции Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга характеристик на Путина, данных ему много лет назад по линии КГБ СССР.
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