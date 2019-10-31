Какие изменения ждут россиян с 1 ноября

С 1 ноября в России начинает действовать ряд нововведений в законодательство.

Так, начнет действовать закон о суверенном интернете. Он должен сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая гарантирует бесперебойную работу российского сегмента Сети.

Также у россиян появится возможность зарегистрировать электронный вариант паспорта транспортного средства (ПТС). Более оформить дорожно-транспортное происшествие по европротоколу, то есть без вызова сотрудников ГИБДД.

Еще одно нововведение коснется получения гражданства. Теперь иммигрантам, в частности украинцам, станет проще получить российский паспорт.

С 1 ноября микрокредитные финансовые организации больше не смогут выдать займ под залог жилплощади.