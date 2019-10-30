В Москве и Петербурге приостановили работу генконсульства Израиля

В Москве и Санкт-Петербурге перестали функционировать диппредставительства Израиля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что причиной тому стали забастовки против Министерства финансов Израиля, которое в одностороннем порядке обнулило достигнутые летом договоренности.

Кроме того, посольство обязало посланников государства, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, а они противоречат ранее достигнутым условиям, существующим уже десятилетиями порядок.

Также имеется информация о сокращении финансирования дипломатов и новых стандартах отчетности с обратным действием: за расходы, признанные нецелевыми, дипломатов могут вынудить вернуть в казну тысячи долларов.