Посольство Израиля в России поставило работу «на паузу»

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Посольство Израиля в Москве отказалось работать из-за сокращения финансирования. Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Уточняется, что забастовку объявили все дипломатические учреждения Израиля в мире. К этому привело нарушение Минфином страны ранее заключенной договоренности и введение в одностороннем порядке новых обязанностей для посланников государства, служащих за границей.

«Мы вынуждены закрыть посольство. Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в посольство закрыт», — говорится в публикации.

В дипмиссии выразили надежду на скорое разрешение ситуации и подчеркнули, что работа на благо укрепления мощи государства Израиль ведется ежедневно, но Минфин не дает выбора, вынуждая прибегнуть к таким мерам.

До этого генеральное консульство Израиля в Петербурге приостановило работу.