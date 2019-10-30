Посольство Израиля в России поставило работу «на паузу»
Посольство Израиля в Москве отказалось работать из-за сокращения финансирования. Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.
Уточняется, что забастовку объявили все дипломатические учреждения Израиля в мире. К этому привело нарушение Минфином страны ранее заключенной договоренности и введение в одностороннем порядке новых обязанностей для посланников государства, служащих за границей.
«Мы вынуждены закрыть посольство. Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в посольство закрыт», — говорится в публикации.
В дипмиссии выразили надежду на скорое разрешение ситуации и подчеркнули, что работа на благо укрепления мощи государства Израиль ведется ежедневно, но Минфин не дает выбора, вынуждая прибегнуть к таким мерам.
До этого генеральное консульство Израиля в Петербурге приостановило работу.