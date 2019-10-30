Израиль закрыл дипломатическую миссию на Украине после нарушения договоренностей

Израиль прекратил работу дипломатической миссии на Украине из-за решения израильского минфина о нарушении договоренностей, согласованных и подписанных 21 июля 2019 года. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Facebook миссии Израиля на Украине.

«Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности и применить одностороннюю процедуру, меняющую протокол, существующий в течение нескольких десятилетий мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию», — говорится в заявлении.

Дипломатические представительства теперь не будут предоставлять консульские услуги. Кроме того, ни один гражданин не будет иметь права въехать на территорию посольства или консульства.

В представительстве отметили, что жизненным интересам Израиля нанесен ущерб.

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