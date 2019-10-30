Россия и Украина готовятся к новому обмену заключенными
Россия и Украина ведут работу по организации нового обмена заключенными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы МИД России Андрея Руденко.
Представитель МИДа заявил, что стороны ведут непубличную подготовку к новому обмену удерживаемыми лицами.
Он также отметил, что МИД РФ рассчитывает на то, что эта работа не будет безрезультатной.
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