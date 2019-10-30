Стало известно о пробелах в расшифровке разговора Трампа и Зеленского

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Стенограмма разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, опубликованная ранее, содержит пропуски. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на главного эксперта по Украине Совета национальной безопасности Белого дома Александра Виндмана.

Виндман рассказал о пробелах в стенограмме во время закрытого разговора с членами комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей.

По словам эксперта, в документе были опущены неоднократные упоминания президентом США выступления Джозефа Байдена, в котором звучал призыв уволить генерального прокурора Украины Виктора Шохина, и упоминание Зеленским названия компании Burisma, в правление которой входил сын Байдена.

Виндман также отметил, что перед публикацией стенограммы вносил уточнения в печатную копию аудиозаписи, однако некоторые из них не были учтены.

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