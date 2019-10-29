Байдену отказали в причастие в католической церкви из-за его поддержки абортов

Экс-вице-президенту США и действующему кандидату в президенты Джозефу Байдену отказали в причастие в католической церкви Святого Антония в Южной Каролине из-за того, что политик поддерживает процедуру абортов. Об этом сообщает местное издание The South Carolina Morning News.

По словам священника церкви Роберта Э. Мори, никто не может причаститься святых тела и крови Христа, если поддерживает вещи, противоречащие основам христианского учения. Среди них в том числе аборт.

«К сожалению, в прошлое воскресенье мне пришлось отказать в причастие бывшему вице-президенту Джо Байдену», — сказал Мори.

Администрация Байдена не подтвердила информацию о присутствии политика в церкви.

При этом его помощники отметили, что если Байден и посещал церковь, то делал это по личным мотивам.

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