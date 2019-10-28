Зеленский уволил главу Киевской области

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Киевской области, сообщает РИА Новости.

Михаил Бно-Айриян был уволен с поста, его место занял бизнесмен Алексей Чернышев.

Решение освободить Бно-Айрияна от должности было принято на основании его просьбы об отставке, отправленной Зеленскому.

Новый глава Киевской области Чернышев является основателем компаний Eastgate Development, VI2 Partners и Kyiv Vision Foundation.

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