Белый дом возмутился заголовку WP, где главарь ИГ назван богословом
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Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что администрация возмущена заголовком на сайте издания Washington Post, где главарь ИГ (организация запрещена в России)Абу Бакр аль-Багдади был назван богословом. Об этом она написала в своем Twitter.
Она репостнула сообщение экс-пресс-секретаря Шона Спайсера, где виден заголовок.
«Нет слов», — прокомментировала Гришэм.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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