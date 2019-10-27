Белый дом возмутился заголовку WP, где главарь ИГ назван богословом

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что администрация возмущена заголовком на сайте издания Washington Post, где главарь ИГ (организация запрещена в России)Абу Бакр аль-Багдади был назван богословом. Об этом она написала в своем Twitter.

Она репостнула сообщение экс-пресс-секретаря Шона Спайсера, где виден заголовок.

«Нет слов», — прокомментировала Гришэм.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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