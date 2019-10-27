Госдеп не захотел подержать уволенную посла США на Украине

Государственный департамент США заблокировал заявление в поддержку экс-посла США на Украине Мари Йованович. Об этом пишет Politico со ссылкой на и.о. помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипа Т. Рикера.

Он рассказал конгрессу, что пытался заставить госдеп «выступить с решительным заявлением в поддержку посла», чтобы ее не изгнали из-за ложных утверждений. Но все его заявления и документы в поддержку Йованович после ее увольнения не рассматривались и блокировались. Также Рикер утверждает, что Госдеп пытался удержать его и от дачи этих показаний.

Отмечается, что Рикер давал показания за закрытыми дверями более восьми часов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экс-посол США на Украине заявила, что Трамп лично добивался ее отставки

— СМИ узнали о призывах Луценко к отставке Йованович

— Луценко отверг причастность к отставке Йованович через украинцев-информаторов Джулиани