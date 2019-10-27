Трамп выступит с экстренным обращением к нации
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Президент США Дональд Трамп запланировал экстренное обращение к нации. Об этом сообщает телеканал CNBS.
Представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что выступление состоится в 16.00 по московскому времени.
Тема обращения не уточняется.
Отмечается, что ранее американский лидер сделал загадочную публикацию в Twitter, в которой сообщил о произошедшем судьбоносном событии.
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