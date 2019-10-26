Захарова посоветовала Украине вместо протеста отправить гумпомощь в Донбасс

Украине следует не протестовать, а помогать Донбассу гуманитарной помощью. С таким мнением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Facebook.

Как отмечается, Захарова сделала это замечание Украине после того, как МИД страны направил России ноту протеста из-за доставки в Донбасс гуманитарных конвоев.

Представитель российского министерства посоветовала МИД хотя бы один раз направить в Донбасс гумпомощь, а не возмущаться, что это делает кто-то другой.

«Попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу», — пояснила Захарова.

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