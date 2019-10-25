Земан посоветовал чешской контрразведке перестать искать российских шпионов
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Президент Чехии Милош Земан призвал главу национальной Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Михала Коуделку прекратить заниматься поисками мифических российских и китайских «шпионов». Об этом сообщает TV Barrandov.
По его словам, службе нужно расследовать экономические преступления в Чехии.
Земан рассказал, что согласно документам от СБИ, 90% работа контрразведка связана с якобы российскими и китайскими «шпионами».
Президент Чехии считает, что СБИ лучше бороться с коррупцией.
Как отмечает Земан, в выполнении этой работы «наконец, будет ее польза».
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