Земан посоветовал чешской контрразведке перестать искать российских шпионов

Президент Чехии Милош Земан призвал главу национальной Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Михала Коуделку прекратить заниматься поисками мифических российских и китайских «шпионов». Об этом сообщает TV Barrandov.

По его словам, службе нужно расследовать экономические преступления в Чехии.

Земан рассказал, что согласно документам от СБИ, 90% работа контрразведка связана с якобы российскими и китайскими «шпионами».

Президент Чехии считает, что СБИ лучше бороться с коррупцией.

Как отмечает Земан, в выполнении этой работы «наконец, будет ее польза».

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