Президент Чехии похудел на 20 кг за два года

Президент Чехии Милош Земан разрешил показать его медицинскую карту и обнародовать данные о том, что за два года он сбросил 20 кг. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные центрального военного госпиталя Праги.

Как отмечается, с 17 по 20 октября глава Чехии прошел реабилитационный осмотр. Врачи внимательно следили за его состоянием, а также провели курс лечения после сбоя в питании, который привел к уменьшению мышечной массы его нижних конечностей.

В карте также отмечается, что за два последних года Земан сбросил 20 кг и теперь весит 85 кг.

«Из-за больных ног в отставку не подают», — подчеркнул Земан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Скандал с сыном премьера Чехии разделил президента и парламент

— Президент Чехии сжег трусы перед журналистами

— Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии