СМИ: на Ангелу Меркель готовилось покушение

На канцлера Германии Ангелу Меркель могло готовиться покушение. О нем, вероятно, помышлял исполнитель нападения на ярмарку в Берлине в 2016 году Анис Амри, пишет germania.one со ссылкой на данные расследования Федерального управления уголовной полиции страны.

По данным расследования, за семь недель до теракта гражданин Туниса делал селфи у канцелярии ФРГ. На одном снимке было указано окно кабинета, который принадлежит Меркель.

Кроме того, правоохранители нашли на телефоне Амри фотографии возле ее дома.

«Террорист вел слежку за канцлером Германии», — говорится в заявлении управления.

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