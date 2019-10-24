В Раде назвали фарсом проверку депутатов на детекторе лжи

Члены партии солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» назвали проверку депутатов на полиграфе красивой картиной и фарсом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, партия Вакарчука выступила за то, чтобы прекратить этот фарс. По мнению депутатов, в данном случае стоит начать расследование и наказать виновных.

Депутаты также добавили, что данные детектора не будут рассматривать в суде, так как они не дают даже 60% уверенности в заключении.

«Результаты такого теста не доказывают абсолютно ничего», — добавили в партии «Голос».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский потребовал от депутатов Рады пройти проверку на детекторе лжи

— Порошенко вызвали на полиграф

— Трамп предложил проверить сотрудников Белого дома на детекторе лжи