Эрдоган угрожает Европе беженцами

Турецкий президент Реджеп Эрдоган пригрозил европейским странам беженцами, которые могут заполонить Европу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эрдоган напомнил Европе, что может в любой момент открыть границу и сирийские беженцы направятся в европейские страны.

«Когда я говорю о том, что открою двери, их [Европу] прямо охватывает возмущение», — отметил Эрдоган.

Однако он посоветовал не горячиться, ведь однажды наступит время, когда Турция действительно откроет двери.

«И вы займитесь сотнями тысяч [беженцев]», — сказал Эрдоган.

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