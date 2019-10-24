Украинцы меньше стали доверять Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 66% респондентов, это на 6% меньше по сравнению с предыдущими показателями — 19 апреля (72,2%). Об этом сообщает издание «Украинские новости».

При этом 69% респондентов доверяют волонтерам, 67% — ветеранам АТО.

Далее в списке оказались армия (65%), церковь (56%), общественные организации (48%).

Меньше всего украинцы верят органам прокуратуры (15%) и судам (14%).

В опросе участвовали 2 500 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Он проводился с 19 по 22 октября.

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