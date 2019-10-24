В Сети высмеяли выглядывающую из-за угла помощницу Зеленского
В Сети высмеяли пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель, которая в ходе интервью украинского лидера во время его визита в Японию неожиданно появилась на кадрах и размахивала руками. Об этом сообщает «Страна.ua».
Как отмечается, помощница Зеленского четыре раза попала в кадр во время 11-минутного ролика.
Предполагается, что Мендель пыталась намекнуть журналистам о необходимости закончить интервью.
«Она не могла махать с другой стороны камеры?» — заметил один из пользователей Сети.
Другой комментатор назвал происходящее «колхозом».
«А в конце платочком начала махать, дайте мне это развидеть», — написала Леся Толстая-Павленко.
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