В Сети высмеяли выглядывающую из-за угла помощницу Зеленского

В Сети высмеяли пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель, которая в ходе интервью украинского лидера во время его визита в Японию неожиданно появилась на кадрах и размахивала руками. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как отмечается, помощница Зеленского четыре раза попала в кадр во время 11-минутного ролика.

Предполагается, что Мендель пыталась намекнуть журналистам о необходимости закончить интервью.

«Она не могла махать с другой стороны камеры?» — заметил один из пользователей Сети.

Другой комментатор назвал происходящее «колхозом».

«А в конце платочком начала махать, дайте мне это развидеть», — написала Леся Толстая-Павленко.

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