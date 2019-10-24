AP: Зеленский пытался избежать давление Трампа еще до инаугурации

Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, 7 мая, почти за три недели до вступления Зеленского на должность, он провел совещание касаемо этого вопроса.

Источники утверждают, что будущий президент собрал тогда нескольких советников, якобы для обсуждения энергетических проблем в стране. Вместо этого они несколько часов думали над тем, что делать с требованиями Трампа о возобновлении расследования в отношении Байдена.

Также источники предполагают, что Зеленский мог узнать об этом 21 апреля, во время телефонного разговора с Трампом.

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