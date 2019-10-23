Зеленский потребовал от депутатов Рады пройти проверку на детекторе лжи

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Президент Украины Владимир Зеленский обязал членов комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лидер Украины считает, что упомянутые парламентарии должны в обязательном порядке провериться через полиграф.

«Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы», — уточнил Зеленский.

Он отметил, что честное и беспристрастное расследование поможет избавиться от накопившихся вопросов.

«Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по «решению вопросов». И если подозрения оправдаются — мы с такими депутатами попрощаемся», — подчеркнул Зеленский.

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