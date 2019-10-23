Стала известна сумма списанных Россией долгов странам Африки

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

Это было сделано в рамках инициативы по облегчению долгового бремени стран Африки, в которой принимает участие Россия.

«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов», — сказал Путин.

Он уточнил, что соответствующие совместные программы запущены с рядом государств. Они предполагают использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.

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