Белый дом отрицает требование Трампа к Зеленскому оказать «услугу за услугу»

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Президент США Дональд Трамп не выдвигал никаких требований украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора, передает РИА «Новости».

С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Она добавила, что Трамп никогда бы не пошел на шаги, которые могут навредить американской стороне и подорвать отношения между странами.

Скандал, возникший вокруг разговора двух лидеров, Гришэм назвала продуманной кампанией с целью оклеветать американского президента.

В Белом доме также призвали прекратить раздувать подобные скандалы на деньги налогоплательщиков.

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