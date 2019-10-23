Белый дом отрицает требование Трампа к Зеленскому оказать «услугу за услугу»

Президент США Дональд Трамп не выдвигал никаких требований украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора, передает РИА «Новости».

С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Она добавила, что Трамп никогда бы не пошел на шаги, которые могут навредить американской стороне и подорвать отношения между странами.

Скандал, возникший вокруг разговора двух лидеров, Гришэм назвала продуманной кампанией с целью оклеветать американского президента.

В Белом доме также призвали прекратить раздувать подобные скандалы на деньги налогоплательщиков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

И. о. посла США на Украине выступил перед конгрессом по делу Трампа

«Зеленский встрял в скандал»: куда президент поведет Украину