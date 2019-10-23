Белый дом отрицает требование Трампа к Зеленскому оказать «услугу за услугу»
Президент США Дональд Трамп не выдвигал никаких требований украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора, передает РИА «Новости».
С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Она добавила, что Трамп никогда бы не пошел на шаги, которые могут навредить американской стороне и подорвать отношения между странами.
Скандал, возникший вокруг разговора двух лидеров, Гришэм назвала продуманной кампанией с целью оклеветать американского президента.
В Белом доме также призвали прекратить раздувать подобные скандалы на деньги налогоплательщиков.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— И. о. посла США на Украине выступил перед конгрессом по делу Трампа
— «Зеленский встрял в скандал»: куда президент поведет Украину