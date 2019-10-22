Глава Калмыкии назначил экс-КВНщика Сангаджи Тарбаева своим пострпредом при президенте
Глава Калмыкии Бату Хасиков назначил экс-капитана команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаева постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России. Об этом Хасиков написал в своем Instagram.
37-летний Тарбаев назначен также заместителем председателя правительства Калмыкии.
Хасиков отметил, что Тарбаева — состоявшийся общественный деятель и один из наиболее известных калмыков.
«Когда-то мы с Сангаджи сказали друг другу, что, кем бы мы ни были, какими бы статусами ни обладали, мы всегда будем стараться делать что-то полезное, доброе для Калмыкии», — написал Хасиков.
Он характеризовал Тарбаева как успешного предпринимателя, реализовавшего множество крупных проектов.
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