Глава Калмыкии назначил экс-КВНщика Сангаджи Тарбаева своим пострпредом при президенте

Глава Калмыкии Бату Хасиков назначил экс-капитана команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаева постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России. Об этом Хасиков написал в своем Instagram.

37-летний Тарбаев назначен также заместителем председателя правительства Калмыкии.

Хасиков отметил, что Тарбаева — состоявшийся общественный деятель и один из наиболее известных калмыков.

«Когда-то мы с Сангаджи сказали друг другу, что, кем бы мы ни были, какими бы статусами ни обладали, мы всегда будем стараться делать что-то полезное, доброе для Калмыкии», — написал Хасиков.

Он характеризовал Тарбаева как успешного предпринимателя, реализовавшего множество крупных проектов.

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