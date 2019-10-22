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Президент США Дональд Трамп сравнил процедуру импичмента с линчеванием. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По мнению американского лидера, представители Демократической партии непременно проведут процедуру импичмента без должного расследования, если вдруг один из них станет во главе страны.

«Все республиканцы должны помнить, свидетелями чего они здесь стали — линчевания. Но мы победим!», — написал Трамп.

Он также сообщил, что 94% американцев не желают его импичмента и хотят его победы в президентских выборах в 2020 году.

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