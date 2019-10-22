Госпитализирован экс-президент США Джимми Картер

Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, сообщает Associated Press.

Сообщается, что 95-летний Картер упал в своем доме в штате Джорджия.

Его представитель сообщила, что перелом незначительный.

Отмечается, что Картер пребывает в хорошем настроении и ждет возвращения домой.

Это третий раз, когда Картер упал за последние месяцы. Весной он перенес операцию по замене тазобедренного сустава.

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