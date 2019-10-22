Госпитализирован экс-президент США Джимми Картер
close
Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, сообщает Associated Press.
Сообщается, что 95-летний Картер упал в своем доме в штате Джорджия.
Его представитель сообщила, что перелом незначительный.
Отмечается, что Картер пребывает в хорошем настроении и ждет возвращения домой.
Это третий раз, когда Картер упал за последние месяцы. Весной он перенес операцию по замене тазобедренного сустава.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Джимми Картер стал старейшим живым президентом США
— Экс-президент США Джимми Картер экстренно прооперирован