Асад посетил освобожденный город Хубейт в Сирии

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Президент Сирии Башар Асад посетил фронт в провинции Идлиб и освобожденный сирийской армией 11 августа от террористической группировки «Джебхат ан-Нусры»* город Хубейт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы САР.

Как отмечается, сирийский лидер встретился с военными правительственной армии страны.

Пресс-служба также представила карту фронта, согласно которой напротив Хубейта находятся населенные пункты, контролируемые террористами «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

«Джебхат ан-Нусры»* и «Хайат Тахрир аш-Шам»* — террористические группировки, запрещенные на территории России и ярда других государств.

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