Асад посетил освобожденный город Хубейт в Сирии
Президент Сирии Башар Асад посетил фронт в провинции Идлиб и освобожденный сирийской армией 11 августа от террористической группировки «Джебхат ан-Нусры»* город Хубейт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы САР.
Как отмечается, сирийский лидер встретился с военными правительственной армии страны.
Пресс-служба также представила карту фронта, согласно которой напротив Хубейта находятся населенные пункты, контролируемые террористами «Хайат Тахрир аш-Шам»*.
«Джебхат ан-Нусры»* и «Хайат Тахрир аш-Шам»* — террористические группировки, запрещенные на территории России и ярда других государств.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Наступление Эрдогана на курдов и «агент Кремля» на выборах в США: о чем пишут телеграм-каналы
— 35 часов: Турция предъявила курдам ультиматум
— Был сговор? Кому выгодна турецкая операция в Сирии