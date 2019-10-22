Партия Трюдо побеждает на выборах в Канаде

Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на выборах, передает ТАСС со ссылкой на предварительные данные избиркома.

Согласно поступившим сведениям, либералы лидирует в 138 из 338 избирательных округов.

Известно, что именно такое число мест есть в Палате общин национального парламента.

Всего на данный момент данные пришли из 306 округов.

Отмечается, что главные конкуренты либералов из Консервативной партии побеждают в 107 округах.