Партия Трюдо побеждает на выборах в Канаде
close
Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на выборах, передает ТАСС со ссылкой на предварительные данные избиркома.
Согласно поступившим сведениям, либералы лидирует в 138 из 338 избирательных округов.
Известно, что именно такое число мест есть в Палате общин национального парламента.
Всего на данный момент данные пришли из 306 округов.
Отмечается, что главные конкуренты либералов из Консервативной партии побеждают в 107 округах.