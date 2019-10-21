СМИ назвали возможную дату отставки министра энергетики США

Министр энергетики США Рик Перри, который объявил желание покинуть свой пост, может уйти в отставку 1 декабря. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на представителя министерства.

Отмечается, что Перри продолжает работу по просьбе американского президента Дональда Трампа.

Перри стал одним из участников расследования демократов, поскольку министр якобы оказывал давление на американского главу государства. Согласно обвинению, из-за влияния Перри Трамп настаивал на проведении расследования в отношении Джо Байдена, прямого конкурента Трампа на выборах президента 2020 года, во время разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским.

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