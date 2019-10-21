Трамп назвал демократа мошенником и призвал его допросить

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз разразился критикой в адрес председателя комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа, назвав его мошенником и коррупционером. Об этом он написал в Twitter.

Глава США подчеркнул, что его разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским был идеальным, что подтверждал и сам президент Украины.

«Он уже даже заявлял, что не было никакого давления!», — напомнил Трамп.

По его словам, он не понимает, куда подевались информаторы, исказившие его разговор с Зеленским. Американский лидер заявил, что необходимо допросить коррумпированного Шиффа, чтобы выяснить, исказил ли он его телефонный звонок.

«Я требую его показаний. Он мошенник», — заключил Трамп.

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