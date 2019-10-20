Помпео: Вашингтон не пытался давить на Киев

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти США не пытались давить на Украину с целью добиться от страны каких-либо действий в обмен на оказание финансовой и военной помощи. Об этом сообщает ABC.

Он также заявил, что не видел такого подхода со стороны Вашингтона во время процесса выработки решений между странами о предоставлении Украине помощи по линии Министерства обороны США или Госдепартамента «в отпор России».

Глава Госдепа также добавил, что в центре во время переговоров американских и украинских представителей ставился вопрос о стратегических последствиях, а также будут ли решения реализованы в полной мере и дойдут ли средства до нужного места.

«Благодаря этому (выделению США денежных средств на оборонный сектор Украины — примечание «Газеты.Ru») украинцы теперь в большей безопасности. И россиянам это, разумеется, не нравится», — сказал Помпео.

Представитель ведомства отметил, что получал от адвоката президента США Рудольфа Джулиани собранные по Украине материалы, однако лично их не просматривал, а передавал доверенным лицам.

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