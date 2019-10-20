В Британии начали операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit
Британские власти запускает операцию Yellowhammer, которая была создана на случай Brexit без сделки. Об этом сообщает телеканал Sky News.
О данном решении правительства Британии объявил канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув.
Отмечается, что в рамках операции был создан план урегулирования чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в Британии, если страна покинет Евросоюз без сделки.
«Это значит, что мы готовимся выйти без сделки, если отсрочки Brexit предоставлено не будет», — добавил Гоув.
Он также сообщил, что по этому вопросу в воскресенье, 20 октября, состоится чрезвычайное заседание кабинета министров.
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