В Британии начали операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit

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Британские власти запускает операцию Yellowhammer, которая была создана на случай Brexit без сделки. Об этом сообщает телеканал Sky News.

О данном решении правительства Британии объявил канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув.

Отмечается, что в рамках операции был создан план урегулирования чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в Британии, если страна покинет Евросоюз без сделки.

«Это значит, что мы готовимся выйти без сделки, если отсрочки Brexit предоставлено не будет», — добавил Гоув.

Он также сообщил, что по этому вопросу в воскресенье, 20 октября, состоится чрезвычайное заседание кабинета министров.

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