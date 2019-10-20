Лавров рассказал о «разводках» в дипломатии на примере США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о дипломатической «разводке» США, случившейся после победы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на выборах в 2016 году. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

По его мнению, во внешней политике не всегда нужно остро воспринимать негативные шаги.

Лавров считает, что сначала необходимо сделать анализ мотивов оппонента.

Министр отмечает, что негативное восприятие ситуации во внешней политике позволит «использовать это для настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств».

Как заявил он, страны, которые подверглись такому влиянию, легко поведутся «на такого рода «разводку».

В виде примера Лавров привел действия администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Известно, что в декабре 2016 года он утвердил указ о высылке 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических объектов на территории Соединенных Штатов.

Глава МИД отметил, что такой поступок является агонией, так как демократы не смогли выиграть выборы в 2016 году.

Кроме того, по его словам, подобное поведение могло только подорвать отношения России и администрации Трампа.

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