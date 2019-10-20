Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике
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Российский президент Владимир Путин, осуществляя международную политику, руководствуется внутренними делами страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».
Как рассказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», президент России руководствуется, прежде всего, интересами жителе РФ.
«Вы видите, что очень много конкретных контрактов подписывается, конкретных документов», — заявил Песков.
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