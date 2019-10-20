Трамп признался в симпатии к России
Президент США Дональд Трамп оценил в своем Twitter высказывание бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая участвовала вместе с нынешним главой государства в президентской гонке в 2016 году.
Клинтон обвинила ряд американских политиков в связях с Россией.
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард «фавориткой России», а бывшего кандидата в президенты США от партии «зеленых» Джилл Стайн «российским агентом».
По словам президента США, его также называли большим любителем России.
«Действительно, мне нравятся русские люди, как и все люди», — написал он.
Трамп добавил, что Клинтон «сошла с ума».
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