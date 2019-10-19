Генпрокурор США усилил расследование российского вмешательства в выборы

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Генеральный прокурор CША Уильям Барр усилил расследование истоков российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает NBC News.

Как стало известно, это произошло на фоне опасений относительно того, имеет ли расследование какие-либо правовые или фактические основания.

Так, Барр одобрил расширение штата сотрудников и сроки расследования для прокурора Джона Дарема, который занимается проверкой данных фактов.

Известно, что Дарем намерен допросить ряд нынешних и бывших сотрудников разведки, участвовавших в изучении российского вмешательства в выборы.

Сообщается, что эту процедуру, в том числе, пройдет бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и экс-руководитель национальной разведки США Джеймс Клэппер.

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