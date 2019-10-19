Конгрессмены могут сорвать проведение G7 в отеле Трампа
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Член палаты представителей Луис Френкель, глава комитета внутренней безопасности Бенни Томпсон и член палаты представителей Стив Коэн представили законопроект, который может сорвать проведение саммита G7 в отеле президента США Дональда Трампа в Майами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Составители законопроекта заявили, что «Трамп не стыдится собственной коррупции».
Луис Френкель отметил, что американский лидер направляет «миллионы долларов американских и иностранных денег своим семейным предприятиям».
В администрации Трампа пока не прокомментировали данный законопроект.
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